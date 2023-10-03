Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста
Фото: Владислав Абдула
58-річний харків’янин ширив в інтернеті дописи, де виправдовував збройну агресію РФ проти України.
Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Частина його публікацій дискредитували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх в обстрілах житлових кварталів Харкова», – зазначили правоохоронці.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).
Читайте також: Робив мінні поля з окупантами на Харківщині: СБУ затримала зрадника
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річний харків’янин ширив в інтернеті дописи, де виправдовував збройну агресію РФ проти України.".