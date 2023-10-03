Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста

58-річний харків’янин ширив в інтернеті дописи, де виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Частина його публікацій дискредитували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх в обстрілах житлових кварталів Харкова», – зазначили правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).