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Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста

Суспільство 14:31   03.10.2023
Вікторія Яковенко
Звинувачував ЗСУ в обстрілах Харкова: СБУ викрила пропагандиста Фото: Владислав Абдула

58-річний харків’янин ширив в інтернеті дописи, де виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Частина його публікацій дискредитували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх в обстрілах житлових кварталів Харкова», – зазначили правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за  ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річний харків’янин ширив в інтернеті дописи, де виправдовував збройну агресію РФ проти України.".