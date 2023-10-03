Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста

58-летний харьковчанин распространял в интернете сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Для популяризации противоправных материалов интернет-агитатор использовал собственную страницу в социальной сети, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Часть его публикаций дискредитировали украинских военнослужащих, а сам злоумышленник обвинял их в обстрелах жилых кварталов Харькова», – отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).