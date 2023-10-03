Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста
Фото: Владислав Абдула
58-летний харьковчанин распространял в интернете сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Для популяризации противоправных материалов интернет-агитатор использовал собственную страницу в социальной сети, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Часть его публикаций дискредитировали украинских военнослужащих, а сам злоумышленник обвинял их в обстрелах жилых кварталов Харькова», – отметили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Читайте также: Делал минные поля с оккупантами на Харьковщине: СБУ задержала предателя
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летний харьковчанин распространял в интернете сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.".