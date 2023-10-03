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Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста

Общество 14:31   03.10.2023
Виктория Яковенко
Обвинял ВСУ в обстрелах Харькова: СБУ разоблачила пропагандиста Фото: Владислав Абдула

58-летний харьковчанин распространял в интернете сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Для популяризации противоправных материалов интернет-агитатор использовал собственную страницу в социальной сети, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Часть его публикаций дискредитировали украинских военнослужащих, а сам злоумышленник обвинял их в обстрелах жилых кварталов Харькова», – отметили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 14:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летний харьковчанин распространял в интернете сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.".