На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації
Ті, кому потрібна допомога для евакуації з прифронтових територій на Харківщині, можуть звертатися за єдиним телефоном, який обслуговують п’ять операторів.
“На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації при БО “Координаційному гуманітарному центрі”. Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, зараз “гарячу лінію” обслуговують п’ять операторів і два координатори, які розподіляють заявки.
“Упродовж найближчого часу кількість операторів планується збільшити вдвічі, а охоплення “гарячої лінії” розширити по території всіх прифронтових областей України”, – поінформував начальник ХОВА.
Читайте також: На Харківщині із прифронтової Синьківки вивезли останніх цивільних – ХОВА
Нагадаємо, обов’язкову евакуацію на Харківщині оголошено з 53 населених пунктів Куп’янського району. За останніми даними місцевої РВА, там продовжує жити близько 10 тисяч людей. Також у ХОВА радять на зиму евакуюватись жителям прикордоння, де через обстріли проблематично оперативно відновлювати подачу електрики.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ті, кому потрібна допомога для евакуації з прифронтових територій на Харківщині, можуть звертатися за єдиним телефоном, який обслуговують п’ять операторів".