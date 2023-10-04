На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації

Ті, кому потрібна допомога для евакуації з прифронтових територій на Харківщині, можуть звертатися за єдиним телефоном, який обслуговують п’ять операторів.

“На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації при БО “Координаційному гуманітарному центрі”. Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, зараз “гарячу лінію” обслуговують п’ять операторів і два координатори, які розподіляють заявки.

“Упродовж найближчого часу кількість операторів планується збільшити вдвічі, а охоплення “гарячої лінії” розширити по території всіх прифронтових областей України”, – поінформував начальник ХОВА.

Нагадаємо, обов’язкову евакуацію на Харківщині оголошено з 53 населених пунктів Куп’янського району. За останніми даними місцевої РВА, там продовжує жити близько 10 тисяч людей. Також у ХОВА радять на зиму евакуюватись жителям прикордоння, де через обстріли проблематично оперативно відновлювати подачу електрики.