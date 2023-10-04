Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🟢

На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації

Суспільство 10:45   04.10.2023
Оксана Горун
На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації

Ті, кому потрібна допомога для евакуації з прифронтових територій на Харківщині, можуть звертатися за єдиним телефоном, який обслуговують п’ять операторів.

На Харківщині запрацювала нова цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації при БО “Координаційному гуманітарному центрі”. Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, зараз “гарячу лінію” обслуговують п’ять операторів і два координатори, які розподіляють заявки.

“Упродовж найближчого часу кількість операторів планується збільшити вдвічі, а охоплення “гарячої лінії” розширити по території всіх прифронтових областей України”, – поінформував начальник ХОВА.

Читайте також: На Харківщині із прифронтової Синьківки вивезли останніх цивільних – ХОВА

Нагадаємо, обов’язкову евакуацію на Харківщині оголошено з 53 населених пунктів Куп’янського району. За останніми даними місцевої РВА, там продовжує жити близько 10 тисяч людей. Також у ХОВА радять на зиму евакуюватись жителям прикордоння, де через обстріли проблематично оперативно відновлювати подачу електрики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Завтра – сесія Харківської облради: що обговорюватимуть депутати
Завтра – сесія Харківської облради: що обговорюватимуть депутати
04.10.2023, 11:44
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”
Що відбувається на південному фронті: дані ISW та “Інформаційного спротиву”
04.10.2023, 08:18
Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)
Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)
04.10.2023, 11:16
Рецидивіст зі знайомою «обчищали» покинуті будинки в Боровій: вирок суду
Рецидивіст зі знайомою «обчищали» покинуті будинки в Боровій: вирок суду
04.10.2023, 11:40
Ворог відновив атаки в бік Харківщини та просунувся – Машовець
Ворог відновив атаки в бік Харківщини та просунувся – Машовець
04.10.2023, 07:15
В Харкові затримали агентів ГРУ – СБУ (фото)
В Харкові затримали агентів ГРУ – СБУ (фото)
04.10.2023, 10:19

Новини за темою:

16:51
Для підприємців Харківщини оновили номери телефонів «гарячої лінії»

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині створили цілодобову “гарячу лінію” з питань евакуації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ті, кому потрібна допомога для евакуації з прифронтових територій на Харківщині, можуть звертатися за єдиним телефоном, який обслуговують п’ять операторів".