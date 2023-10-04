На Харьковщине создали круглосуточную «горячую линию» по вопросам эвакуации
Те, кому необходима помощь для эвакуации из прифронтовых территорий на Харьковщине, могут обращаться по единому телефону, который обслуживают пять операторов.
«На Харьковщине заработала новая круглосуточная «горячая линия» по вопросам эвакуации при БО «Координационный гуманитарный центр». Желающие эвакуироваться с территорий, приближенных к линии фронта, могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91. Звонки бесплатные», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, сейчас «горячую линию» обслуживают пять операторов и два координатора, распределяющие заявки.
«В ближайшее время количество операторов планируется увеличить вдвое, а охват «горячей линии» расширить по территории всех прифронтовых областей Украины», — проинформировал начальник ХОВА.
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Напомним, обязательная эвакуация на Харьковщине объявлена из 53 населенных пунктов Купянского района. По последним данным местной РВА, там продолжает жить около 10 тысяч человек. Также в ХОВА советуют на зиму эвакуироваться жителям приграничья, где из-за обстрелов проблематично оперативно восстанавливать подачу электричества.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Те, кому необходима помощь для эвакуации из прифронтовых территорий на Харьковщине, могут обращаться по единому телефону, который обслуживают пять операторов".