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Ранковий вибух, що чули в Харкові: Терехов повідомив подробиці

Суспільство 12:36   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Ранковий вибух, що чули в Харкові: Терехов повідомив подробиці

Близько 10:00 армія РФ завдала удару по одному з населених пунктів Харківської області.

«На щасті немає загиблих, але є 2 постраждалих. Зараз там працюють ДСНС», – повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що “ворог завдає ударів”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 12:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 армія РФ завдала удару по одному з населених пунктів Харківської області.".