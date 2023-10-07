Ранковий вибух, що чули в Харкові: Терехов повідомив подробиці

Близько 10:00 армія РФ завдала удару по одному з населених пунктів Харківської області.

«На щасті немає загиблих, але є 2 постраждалих. Зараз там працюють ДСНС», – повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що “ворог завдає ударів”.