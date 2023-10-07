Ранковий вибух, що чули в Харкові: Терехов повідомив подробиці
Близько 10:00 армія РФ завдала удару по одному з населених пунктів Харківської області.
«На щасті немає загиблих, але є 2 постраждалих. Зараз там працюють ДСНС», – повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, у Харкові близько 10:00 було чутно вибух. Повітряну тривогу оголосили за хвилину після цього. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що “ворог завдає ударів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 армія РФ завдала удару по одному з населених пунктів Харківської області.".