Утренний взрыв, что слышали в Харькове: Терехов сообщил подробности

Около 10:00 армия РФ нанесла удар по одному из населенных пунктов Харьковской области.

«К счастью, нет погибших, но есть 2 пострадавших. Сейчас там работают ГСЧС», — сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, в Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что «враг наносит удары».