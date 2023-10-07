Утренний взрыв, что слышали в Харькове: Терехов сообщил подробности
Около 10:00 армия РФ нанесла удар по одному из населенных пунктов Харьковской области.
«К счастью, нет погибших, но есть 2 пострадавших. Сейчас там работают ГСЧС», — сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, в Харькове около 10:00 был слышен взрыв. Воздушную тревогу объявили через минуту после этого. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что «враг наносит удары».
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 армия РФ нанесла удар по одному из населенных пунктов Харьковской области.".