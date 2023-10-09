Хати і комори у Вовчанську на Харківщині росіяни потрощили обстрілами

9 жовтня росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та комори, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні під ворожими обстрілами також було селище Козача Лопань: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

У селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів пошкоджені господарські будівлі, у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Чугуївська, Дергачівська та Куп’янська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).