Хати і комори у Вовчанську на Харківщині росіяни потрощили обстрілами
9 жовтня росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та комори, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Сьогодні під ворожими обстрілами також було селище Козача Лопань: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
У селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів пошкоджені господарські будівлі, у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.
Чугуївська, Дергачівська та Куп’янська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 18:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та комори, повідомила Харківська обласна прокуратура.".