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Хати і комори у Вовчанську на Харківщині росіяни потрощили обстрілами

Події 18:50   09.10.2023
Оксана Якушко
Хати і комори у Вовчанську на Харківщині росіяни потрощили обстрілами

9 жовтня росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та комори, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні під ворожими обстрілами також було селище Козача Лопань: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

У селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів пошкоджені господарські будівлі, у будинках вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Чугуївська, Дергачівська та Куп’янська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня росіяни вкотре обстріляли Вовчанськ: пошкоджено житлові будинки та комори, повідомила Харківська обласна прокуратура.".