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Загинула жінка, пошкоджено п’ять будинків – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:17   09.10.2023
Оксана Горун
Загинула жінка, пошкоджено п’ять будинків – Синєгубов про обстріли Харківщини Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ протягом доби обстріляла понад 15 населених пунктів у Харківській області.

В основному “прилітало” по Чугуївському та Куп’янському районах. Під обстрілами, зокрема, були Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.

До трагічних наслідків призвів учорашній обстріл Вовчанська.

“Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по м. Вовчанськ Чугуївського району, який стався після 18:00, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. На жаль, загинула цивільна жінка 65 років“, – написав Олег Синєгубов.

Загалом у Вовчанську пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків.

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Також після 18:30 ворог бив по селу Землянки. Там обійшлося без потерпілих та серйозних руйнувань.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ протягом доби обстріляла понад 15 населених пунктів у Харківській області".