Росіяни обстріляли Вовчанськ: загинула мирна мешканка
65-річна жінка загинула 8 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“На жаль, через терористичні атаки росіян знову гинуть цивільні мешканці Харківщини. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої“, – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 19:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річна жінка загинула 8 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".