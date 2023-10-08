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Росіяни обстріляли Вовчанськ: загинула мирна мешканка

Події 19:04   08.10.2023
Олена Нагорна
Росіяни обстріляли Вовчанськ: загинула мирна мешканка

65-річна жінка загинула 8 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, через терористичні атаки росіян знову гинуть цивільні мешканці Харківщини. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої“, – написав Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 19:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річна жінка загинула 8 жовтня у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".