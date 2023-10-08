Россияне обстреляли Волчанск: погибла мирная жительница
65-летняя женщина погибла 8 октября в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, из-за террористических атак россиян снова гибнут гражданские жители Харьковщины. Искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летняя женщина погибла 8 октября в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".