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Россияне обстреляли Волчанск: погибла мирная жительница

Происшествия 19:04   08.10.2023
Елена Нагорная
Россияне обстреляли Волчанск: погибла мирная жительница

65-летняя женщина погибла 8 октября в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, из-за террористических атак россиян снова гибнут гражданские жители Харьковщины. Искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летняя женщина погибла 8 октября в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".