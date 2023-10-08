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Войска РФ продолжили атаковать у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:57   08.10.2023
Елена Нагорная
Войска РФ продолжили атаковать у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб

В течение суток украинские защитники на Харьковщине отбили три атаки военных РФ возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречаная, Синьковка и Кисловка — на Купянском.

На Лиманском направлении силы обороны отбили четыре атаки врага в районе села Макеевка Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.

Читайте также: Генштаб: 13 раз за сутки атаковали россияне в Купянском районе Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток украинские защитники на Харьковщине отбили три атаки военных РФ возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".