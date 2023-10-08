Войска РФ продолжили атаковать у Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб
В течение суток украинские защитники на Харьковщине отбили три атаки военных РФ возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанск и Охримовка на Слобожанском направлении, а также Каменка, Двуречаная, Синьковка и Кисловка — на Купянском.
На Лиманском направлении силы обороны отбили четыре атаки врага в районе села Макеевка Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток украинские защитники на Харьковщине отбили три атаки военных РФ возле сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".