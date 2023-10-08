Ворог продовжив атакувати біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб

Протягом доби українські захисники на Харківщині відбили три атаки військових РФ біля сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Охрімівка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічана, Синьківка та Кислівка – на Куп’янському.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі села Макіївка Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.