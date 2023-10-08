Ворог продовжив атакувати біля Синьківки та Іванівки на Харківщині – Генштаб
Протягом доби українські захисники на Харківщині відбили три атаки військових РФ біля сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанськ та Охрімівка на Слобожанському напрямку, а також Кам’янка, Дворічана, Синьківка та Кислівка – на Куп’янському.
На Лиманському напрямку сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі села Макіївка Луганської області, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби українські захисники на Харківщині відбили три атаки військових РФ біля сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".