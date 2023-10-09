Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ в течение суток обстреляла более 15 населенных пунктов в Харьковской области.

В основном «прилетало» по Чугуевскому и Купянскому районам. Под обстрелами, в частности, были Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка.

К трагическим последствиям привел вчерашний обстрел Волчанска.

«В результате вражеского артиллерийского обстрела по г. Волчанск Чугуевского района, который произошел после 18:00, были серьезно повреждены два частных дома. К сожалению, погибла гражданская женщина 65 лет«, — написал Олег Синегубов.

В целом в Волчанске повреждено не менее пяти частных жилых домов.

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Также после 18:30 враг бил по селу Землянки. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.