В Харькове мужчина отравился угарным газом
Рано утром на пожаре в Харькове спасли 24-летнего мужчину.
Пожар возник в 04:47 9 октября в частном доме в пер. Прогонный, 1. По информации ГСЧС, этот дом хозяева не использовали.
«Возгорание возникло вследствие неосторожности с огнем. Спасенный получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь охватил площадь в 100 кв. метров. Его локализовали в 05:21. По состоянию на 07:00 ликвидация пожара еще продолжалась.
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В целом за сутки в регионе тушили восемь пожаров. Один из них возник из-за вражеского обстрела — в Волчанске вечером 8 октября горели три частных дома. В одном из них погибла женщина.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рано утром на пожаре в Харькове спасли 24-летнего мужчину".