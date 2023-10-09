В Харькове мужчина отравился угарным газом

Рано утром на пожаре в Харькове спасли 24-летнего мужчину.

Пожар возник в 04:47 9 октября в частном доме в пер. Прогонный, 1. По информации ГСЧС, этот дом хозяева не использовали.

«Возгорание возникло вследствие неосторожности с огнем. Спасенный получил отравление угарным газом и был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь охватил площадь в 100 кв. метров. Его локализовали в 05:21. По состоянию на 07:00 ликвидация пожара еще продолжалась.

В целом за сутки в регионе тушили восемь пожаров. Один из них возник из-за вражеского обстрела — в Волчанске вечером 8 октября горели три частных дома. В одном из них погибла женщина.