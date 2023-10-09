У Харкові чоловік отруївся чадним газом
Рано-вранці на пожежі у Харкові врятували 24-річного чоловіка.
Пожежа виникла о 04:47 9 жовтня у приватному будинку в пров. Прогонному, 1. За інформацією ДСНС, цей будинок господарі не використовували.
“Загоряння виникло внаслідок необережності з вогнем. Врятований отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь охопив площу 100 кв. метрів. Його локалізували о 05:21. Станом на 07:00 ліквідація пожежі ще тривала.
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Загалом за добу в регіоні гасили вісім пожеж. Одна з них виникла через ворожий обстріл – у Вовчанську ввечері 8 жовтня горіли три приватні будинки. В одному з них загинула жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рано-вранці на пожежі у Харкові врятували 24-річного чоловіка".