На Харківщині за добу відбили три ворожі атаки – Генштаб

Армія РФ атакує на Куп’янському напрямку – ворог відновив штурми в напрямку Іванівки та Синьківки. Також атаки у бік Харківщини відбуваються південніше – на Лиманському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Армія РФ обстріляла з артилерії понад 90 населених пунктів, зокрема в Харківській області. За добу по Україні росіяни завдали шість авіаударів, а також здійснили 29 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 37 бойових зіткнень. Генштаб інформує про частковий успіх ЗСУ в районах на захід від Вербового Запорізької області.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів противника“, — перерахували в ГШ.