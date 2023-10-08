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Складний бій під Бахмутом очима бійців харківської 3-ї ОШБр (відео)

Суспільство 23:11   08.10.2023
Олена Нагорна
Складний бій під Бахмутом очима бійців харківської 3-ї ОШБр (відео)

Харківська 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала відео складного бою на Бахмутському напрямку.

Операцію виконували військові 1-ї роти 1-го штурмового батальйону бригади, повідомляється в телеграм-каналі підрозділу.

“Противник навів вогонь й продовжував крити місцевість з різних видів озброєння. Після влучання у броню бійці згрупувалися, надали допомогу пораненим та зайняли позиції для ведення кругової оборони”, – розповіли у бригаді.

Відео: 3-тя ОШБр

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 23:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала відео складного бою на Бахмутському напрямку.".