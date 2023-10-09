На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб
Армия РФ атакует на Купянском направлении — враг возобновил штурмы в направлении Ивановки и Синьковки. Также атаки в сторону Харьковщины происходят южнее — на Лиманском направлении, информирует Генштаб ВСУ.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Армия РФ обстреляла из артиллерии более 90 населенных пунктов, в том числе в Харьковской области. За сутки по Украине россияне нанесли шесть авиаударов, а также произвели 29 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 37 боевых столкновений. Генштаб информирует о частичном успехе ВСУ в районах западнее Вербового Запорожской области.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, две радиолокационные станции, два района сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов противника», — перечислили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атакует на Купянском направлении — враг возобновил штурмы в направлении Ивановки и Синьковки. Также атаки в сторону Харьковщины происходят южнее — на Лиманском направлении, информирует Генштаб ВСУ".