На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб

Армия РФ атакует на Купянском направлении — враг возобновил штурмы в направлении Ивановки и Синьковки. Также атаки в сторону Харьковщины происходят южнее — на Лиманском направлении, информирует Генштаб ВСУ.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Армия РФ обстреляла из артиллерии более 90 населенных пунктов, в том числе в Харьковской области. За сутки по Украине россияне нанесли шесть авиаударов, а также произвели 29 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 37 боевых столкновений. Генштаб информирует о частичном успехе ВСУ в районах западнее Вербового Запорожской области.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, две радиолокационные станции, два района сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов противника», — перечислили в ГШ.