Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб

Происшествия 07:12   09.10.2023
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ атакует на Купянском направлении — враг возобновил штурмы в направлении Ивановки и Синьковки. Также атаки в сторону Харьковщины происходят южнее — на Лиманском направлении, информирует Генштаб ВСУ.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Армия РФ обстреляла из артиллерии более 90 населенных пунктов, в том числе в Харьковской области. За сутки по Украине россияне нанесли шесть авиаударов, а также произвели 29 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 37 боевых столкновений. Генштаб информирует о частичном успехе ВСУ в районах западнее Вербового Запорожской области.

Читайте также: Сложный бой под Бахмутом глазами бойцов харьковской 3-й ОШБр (видео)

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, две радиолокационные станции, два района сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
08.10.2023, 19:49
Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины
09.10.2023, 08:17
Сегодня 9 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября: какой праздник и день в истории
09.10.2023, 06:00
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”
08.10.2023, 21:41
В Харькове мужчина отравился угарным газом
В Харькове мужчина отравился угарным газом
09.10.2023, 07:53
На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб
На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб
09.10.2023, 07:12

Новости по теме:

18:34
На цифровые экраны Харькова вывели флаг Израиля — Терехов (видео)
08:10
Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб
12:53
Намерений наступать на Купянск враг не оставил: в ВСУ сообщили об обстановке
10:53
В ВСУ сравнили количество оккупантов под Купянском и Бахмутом
09:33
Рейд в граничащую с Харьковщиной область РФ: окупанты понесли потери (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 07:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атакует на Купянском направлении — враг возобновил штурмы в направлении Ивановки и Синьковки. Также атаки в сторону Харьковщины происходят южнее — на Лиманском направлении, информирует Генштаб ВСУ".