Сложный бой под Бахмутом глазами бойцов харьковской 3-й ОШБр (видео)

Харьковская 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео сложного боя на Бахмутском направлении.

Операцию выполняли военные 1-й роты 1-го штурмового батальона бригады, сообщается в Telegram-канале подразделения.

«Противник навел огонь и продолжал крыть местность из различных видов вооружения. После попадания в броню бойцы сгруппировались, оказали помощь раненым и заняли позиции для ведения круговой обороны», — рассказали в бригаде.

Видео: 3-я ОШБр