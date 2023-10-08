Сложный бой под Бахмутом глазами бойцов харьковской 3-й ОШБр (видео)
Харьковская 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео сложного боя на Бахмутском направлении.
Операцию выполняли военные 1-й роты 1-го штурмового батальона бригады, сообщается в Telegram-канале подразделения.
«Противник навел огонь и продолжал крыть местность из различных видов вооружения. После попадания в броню бойцы сгруппировались, оказали помощь раненым и заняли позиции для ведения круговой обороны», — рассказали в бригаде.
Видео: 3-я ОШБр
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 23:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео сложного боя на Бахмутском направлении.".