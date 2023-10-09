Дома и сараи в Волчанске на Харьковщине россияне разбили обстрелами

9 октября россияне в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и сараи, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня под вражескими обстрелами также был поселок Казачья Лопань: получили повреждения частные домовладения.

В селе Кондрашовка Купянского района в результате сегодняшних российских обстрелов повреждены хозяйственные здания, в домах выбиты окна и повреждены крыши.

Чугуевская, Дергачевская и Купянская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).