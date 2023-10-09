Дома и сараи в Волчанске на Харьковщине россияне разбили обстрелами
9 октября россияне в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и сараи, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Сегодня под вражескими обстрелами также был поселок Казачья Лопань: получили повреждения частные домовладения.
В селе Кондрашовка Купянского района в результате сегодняшних российских обстрелов повреждены хозяйственные здания, в домах выбиты окна и повреждены крыши.
Чугуевская, Дергачевская и Купянская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Читайте также: Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дома и сараи в Волчанске на Харьковщине россияне разбили обстрелами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября россияне в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и сараи, сообщила Харьковская областная прокуратура.".