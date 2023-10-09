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Дома и сараи в Волчанске на Харьковщине россияне разбили обстрелами

Происшествия 18:50   09.10.2023
Оксана Якушко
Дома и сараи в Волчанске на Харьковщине россияне разбили обстрелами

9 октября россияне в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и сараи, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня под вражескими обстрелами также был поселок Казачья Лопань: получили повреждения частные домовладения.

В селе Кондрашовка Купянского района в результате сегодняшних российских обстрелов повреждены хозяйственные здания, в домах выбиты окна и повреждены крыши.

Чугуевская, Дергачевская и Купянская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября россияне в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и сараи, сообщила Харьковская областная прокуратура.".