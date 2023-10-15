Уночі дрони СБУ влаштували блекаут на Бєлгородщині – ЗМІ (відео)

СБУ в ніч проти 15 жовтня успішно атакувала електричну підстанцію у селищі Красна Яруга Бєлгородської області, до якої були під’єднані військові об’єкти РФ, повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на джерело у спецслужбі.

На відео видно, як БпЛА відпрацювали по цілях.

Відео: “Українська правда”

Уночі Міноборони РФ писало, що атака українських БпЛА по об’єктах на території РФ “була припинена”. Російська ППО нібито перехопила 27 українських дронів, з яких 18 було знищено над Курською областю та два – над Бєлгородською.

“У селищі Красна Яруга з БпЛА скинуто два вибухові пристрої. Ніхто не постраждав. Внаслідок атаки в селищі порушено електропостачання. Зараз електропостачання частково відновлено, роботи тривають”, – інформував вранці губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.