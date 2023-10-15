Ночью дроны СБУ устроили блэкаут на Белгородщине — СМИ (видео)
СБУ в ночь на 15 октября успешно атаковала электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.
На видео видно, как БпЛА отработали по цели.
Видео: Украинская правда
Ночью Минобороны РФ писало, что атака украинских БпЛА по объектам на территории РФ «была пресечена». Российская ПВО якобы перехватила 27 украинских дронов, из которых 18 были уничтожены над Курской областью и два — над Белгородской.
«В поселке Красная Яруга с БпЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки в поселке нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются», — информировал утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: бєлгород, Белгород, Гладков, дроны, рф, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью дроны СБУ устроили блэкаут на Белгородщине — СМИ (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 13:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ в ночь на 15 октября успешно атаковала электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.".