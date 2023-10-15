Ночью дроны СБУ устроили блэкаут на Белгородщине — СМИ (видео)

СБУ в ночь на 15 октября успешно атаковала электрическую подстанцию в поселке Красная Яруга Белгородской области, к которой были подключены военные объекты РФ, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.

На видео видно, как БпЛА отработали по цели.

Видео: Украинская правда

Ночью Минобороны РФ писало, что атака украинских БпЛА по объектам на территории РФ «была пресечена». Российская ПВО якобы перехватила 27 украинских дронов, из которых 18 были уничтожены над Курской областью и два — над Белгородской.

«В поселке Красная Яруга с БпЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки в поселке нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются», — информировал утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.