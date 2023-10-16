Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки
Міністерство енергетики України спростовує інформацію в деяких ЗМІ та із соцмереж, що під час опалювального сезону будуть застосовуватися віялові графіки вимкнення електроенергії.
Обмеження електропостачання поки що не плануються в жодній з областей країни, наголошують у Міненерго.
“Вони можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов“, — додають у міністерстві.
Згідно з повідомленням, зараз електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення споживачів.
Читайте також: Як залишатися з домашнім інтернетом під час блекаутів. Інструкція
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: графики, министерство энергетики, Минэнерго, отключения света, свет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 20:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України спростовує інформацію в деяких ЗМІ та із соцмереж, що під час опалювального сезону будуть застосовуватися віялові графіки вимкнення електроенергії.".