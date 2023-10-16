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Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки

Суспільство 20:05   16.10.2023
Олена Нагорна
Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки

Міністерство енергетики України спростовує інформацію в деяких ЗМІ та із соцмереж, що під час опалювального сезону будуть застосовуватися віялові графіки вимкнення електроенергії.

Обмеження електропостачання поки що не плануються в жодній з областей країни, наголошують у Міненерго.

Вони можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов“, — додають у міністерстві.

Згідно з повідомленням, зараз електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення споживачів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 20:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України спростовує інформацію в деяких ЗМІ та із соцмереж, що під час опалювального сезону будуть застосовуватися віялові графіки вимкнення електроенергії.".