Вимкнення світла не плануються. Міненерго спростовує інформацію про графіки

Міністерство енергетики України спростовує інформацію в деяких ЗМІ та із соцмереж, що під час опалювального сезону будуть застосовуватися віялові графіки вимкнення електроенергії.

Обмеження електропостачання поки що не плануються в жодній з областей країни, наголошують у Міненерго.

“Вони можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов“, — додають у міністерстві.

Згідно з повідомленням, зараз електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення споживачів.