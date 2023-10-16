Отключения света не планируются. Минэнерго опровергает информацию о графиках
Министерство энергетики Украины опровергает информацию в некоторых СМИ и соцсетях, что во время отопительного сезона будут применяться веерные графики отключения электроэнергии.
Ограничения электроснабжения пока не планируются ни в одной из областей страны, подчеркивают в Минэнерго.
«Они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий», — добавляют в министерстве.
Согласно сообщению, сейчас электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребителей.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: графики, министерство энергетики, Минэнерго, отключения света, свет;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины опровергает информацию в некоторых СМИ и соцсетях, что во время отопительного сезона будут применяться веерные графики отключения электроэнергии.".