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Отключения света не планируются. Минэнерго опровергает информацию о графиках

Общество 20:05   16.10.2023
Елена Нагорная
Отключения света не планируются. Минэнерго опровергает информацию о графиках

Министерство энергетики Украины опровергает информацию в некоторых СМИ и соцсетях, что во время отопительного сезона будут применяться веерные графики отключения электроэнергии.

Ограничения электроснабжения пока не планируются ни в одной из областей страны, подчеркивают в Минэнерго.

«Они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий», — добавляют в министерстве.

Согласно сообщению, сейчас электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребителей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 20:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины опровергает информацию в некоторых СМИ и соцсетях, что во время отопительного сезона будут применяться веерные графики отключения электроэнергии.".