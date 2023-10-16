Отключения света не планируются. Минэнерго опровергает информацию о графиках

Министерство энергетики Украины опровергает информацию в некоторых СМИ и соцсетях, что во время отопительного сезона будут применяться веерные графики отключения электроэнергии.

Ограничения электроснабжения пока не планируются ни в одной из областей страны, подчеркивают в Минэнерго.

«Они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологических нарушений и в случае неблагоприятных погодных условий», — добавляют в министерстве.

Согласно сообщению, сейчас электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребителей.