На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори

У Харківській області станом на 18 жовтня немає донорської першої негативної групи крові.

«З Центру забрали всю -1 групу. Рідні наші люди з -1, приходьте, Ви необхідні українським військовим та цивільним!», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.