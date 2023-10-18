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На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори

Суспільство 14:06   18.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори Фото: Харківський обласний центр служби крові

У Харківській області станом на 18 жовтня немає донорської першої негативної групи крові.

«З Центру забрали всю -1 групу. Рідні наші люди з -1, приходьте, Ви необхідні українським військовим та цивільним!», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.

Читайте також: “Ситуація термінова”. Харків’ян просять здати кров

Автор: Вікторія Яковенко
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На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 14:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області станом на 18 жовтня немає донорської першої негативної групи крові.".