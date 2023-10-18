На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры

В Харьковской области по состоянию на 18 октября нет донорской первой отрицательной группы крови.

«Из Центра забрали всю -1 группу. Родные наши люди из -1, приходите, Вы необходимы украинским военным и гражданским!», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский, -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.