На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры
Фото: Харьковский областной центр службы крови
В Харьковской области по состоянию на 18 октября нет донорской первой отрицательной группы крови.
«Из Центра забрали всю -1 группу. Родные наши люди из -1, приходите, Вы необходимы украинским военным и гражданским!», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский, -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.
Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
Подробности по телефону +38 095 570 47 66.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 18 октября нет донорской первой отрицательной группы крови.".