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На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры

Общество 14:06   18.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры Фото: Харьковский областной центр службы крови

В Харьковской области по состоянию на 18 октября нет донорской первой отрицательной группы крови.

«Из Центра забрали всю -1 группу. Родные наши люди из -1, приходите, Вы необходимы украинским военным и гражданским!», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский, -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

Читайте также: «Ситуация срочная». Харьковчан просят сдать кровь

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 14:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по состоянию на 18 октября нет донорской первой отрицательной группы крови.".