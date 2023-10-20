Змушував підлеглих рити траншеї для РФ. СБУ спіймала газівника з Куп’янщини
СБУ затримала на Харківщині колишнього інженера Куп’янського управління магістральних газопроводів, який під час окупації добровільно очолив створене ворогом місцеве “газорозподільне підприємство”.
На цій “посаді” фігурант змушував підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів, повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Крім того, за даними СБУ, газівник підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району. Також він брав участь у підготовці об’єктів окупантів до опалювального “сезону” минулого року.
Після звільнення Куп’янська чоловік намагався “залягти на дно”, але його знайшли та затримали. Колишньому газівнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресорці) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газовщик, куп'янск, пособник, СБУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 10:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала на Харківщині колишнього інженера Куп’янського управління магістральних газопроводів, який під час окупації добровільно очолив створене ворогом місцеве “газорозподільне підприємство”.".