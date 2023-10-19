Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

На 12 років посадили зрадника з Куп’янська, який збирав відбитки в атовців

Події 17:42   19.10.2023
Оксана Якушко
На 12 років посадили зрадника з Куп’янська, який збирав відбитки в атовців

Під час окупації Куп’янська екс-поліцейський добровільно працював на ворога, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Він працевлаштувався до так званого «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», де обійняв посаду «експерта» у фейковому «експертно-криміналістичному відділенні».

«Експерт» відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких незаконно утримували окупанти. Вказана «слідча дія» ставала підставою для фабрикування справ проти громадян.

За свою «роботу» він отримував заробітну плату в російських рублях.

Наприкінці лютого цього року СБУ затримала чоловіка у Куп’янську, де він переховувався в одному з приватних будинків.

Суд визнав винним 54-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком Київського районного суду Харкова обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років з конфіскацією майна.

Читайте також: У Харкові виявили чергового «Мамона»: пішов до агентів ФСБ цієї весни

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Останні два дні росіяни змінили тактику під Куп’янськом і Лиманом – Шевцов
Останні два дні росіяни змінили тактику під Куп’янськом і Лиманом – Шевцов
19.10.2023, 18:55
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини
19.10.2023, 14:10
Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
19.10.2023, 13:44
10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото)
10 «мавіків» передали військовим, які захищають Харківщину (фото)
19.10.2023, 14:26
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих
18.10.2023, 17:54
Як вибухають “сюрпризи” окупантів: на Харківщині обстежують водойми (відео)
Як вибухають “сюрпризи” окупантів: на Харківщині обстежують водойми (відео)
19.10.2023, 18:19

Новини за темою:


Ви читали новину: «На 12 років посадили зрадника з Куп’янська, який збирав відбитки в атовців»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 17:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації Куп’янська екс-поліцейський добровільно працював на ворога, повідомила Харківська обласна прокуратура.".