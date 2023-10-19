На 12 років посадили зрадника з Куп’янська, який збирав відбитки в атовців

Під час окупації Куп’янська екс-поліцейський добровільно працював на ворога, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Він працевлаштувався до так званого «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», де обійняв посаду «експерта» у фейковому «експертно-криміналістичному відділенні».

«Експерт» відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких незаконно утримували окупанти. Вказана «слідча дія» ставала підставою для фабрикування справ проти громадян.

За свою «роботу» він отримував заробітну плату в російських рублях.

Наприкінці лютого цього року СБУ затримала чоловіка у Куп’янську, де він переховувався в одному з приватних будинків.

Суд визнав винним 54-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком Київського районного суду Харкова обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років з конфіскацією майна.