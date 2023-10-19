На 12 лет посадили предателя из Купянска, собиравшего отпечатки у атошников
Во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно работал на врага, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Он трудоустроился в так называемом Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области, где занял должность эксперта в фейковом экспертно-криминалистическом отделении.
«Эксперт» снимал отпечатки пальцев у участников АТО, незаконно арестованных оккупантами. Указанное «следственное действие» становилось основанием для фабрикования дел против граждан.
За свою работу он получал зарплату в российских рублях.
В конце февраля этого года СБУ задержала мужчину в Купянске, где он прятался в одном из частных домов.
Суд признал виновным 54-летнего мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Приговором Киевского районного суда Харькова обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атошник, колаборант, коллаборант, купянск, отпечаток пальца, предатель, приговор, СБУ, суд, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 17:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно работал на врага, сообщила Харьковская областная прокуратура.".