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На 12 лет посадили предателя из Купянска, собиравшего отпечатки у атошников

Происшествия 17:42   19.10.2023
Оксана Якушко
На 12 лет посадили предателя из Купянска, собиравшего отпечатки у атошников

Во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно работал на врага, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Он трудоустроился в так называемом Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области, где занял должность эксперта в фейковом экспертно-криминалистическом отделении.

«Эксперт» снимал отпечатки пальцев у участников АТО, незаконно арестованных оккупантами. Указанное «следственное действие» становилось основанием для фабрикования дел против граждан.
За свою работу он получал зарплату в российских рублях.

В конце февраля этого года СБУ задержала мужчину в Купянске, где он прятался в одном из частных домов.

Суд признал виновным 54-летнего мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Приговором Киевского районного суда Харькова обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Купянска экс-полицейский добровольно работал на врага, сообщила Харьковская областная прокуратура.".