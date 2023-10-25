Дощ, туман і хмарність. Якою буде завтра погода у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 26 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По Харківській області: Хмарно з проясненнями.🌤
По області: Вночі значний дощ.🌧 Вдень невеликий дощ🌧.
Вранці та вдень місцями туман🌫.
Вітер вночі південно – східний↖️, 9 – 14 м/с, вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 9° тепла, вдень 11 – 16°.
По місту: Вночі значний дощ.🌧 Вдень невеликий дощ🌧.
Вітер вночі південно – східний↖️, 9 – 14 м/с, вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 6 – 8° тепла, вдень 12 – 14°.
Читайте також: Сьогодні опалення починають вмикати в громаді під Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дождь, метеопрогноз, облачность, погода, прогноз погоды, туман, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дощ, туман і хмарність. Якою буде завтра погода у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2023 в 21:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 26 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".