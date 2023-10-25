Дождь, туман и облачность. Какая будет завтра погода в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 26 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харьковской области: Облачно с прояснениями.🌤
Днем небольшой дождь. Днем небольшой дождь.
Днем и днем местами туман 🌫.
Ветер ночью юго-восточный↖️, 9 — 14 м/с, днем юго-западный↗️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем 11 — 16°.
По Харькову: Ночью сильный дождь. Днем небольшой дождь.
Ветер ночью юго-восточный↖️, 9 — 14 м/с, днем юго-западный↗️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 12 — 14°.
Читайте также: Сегодня отопление начинают включать в громаде под Харьковом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дождь, метеопрогноз, облачность, погода, прогноз погоды, туман, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дождь, туман и облачность. Какая будет завтра погода в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 октября 2023 в 21:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".