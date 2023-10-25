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Дождь, туман и облачность. Какая будет завтра погода в Харькове и области

Общество 21:18   25.10.2023
Оксана Якушко
Дождь, туман и облачность. Какая будет завтра погода в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 26 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области: Облачно с прояснениями.🌤

Днем небольшой дождь. Днем небольшой дождь.
Днем и днем местами туман 🌫.
Ветер ночью юго-восточный↖️, 9 — 14 м/с, днем юго-западный↗️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 9° тепла, днем 11 — 16°.

По Харькову: Ночью сильный дождь. Днем небольшой дождь.
Ветер ночью юго-восточный↖️, 9 — 14 м/с, днем юго-западный↗️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 8° тепла, днем 12 — 14°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2023 в 21:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".