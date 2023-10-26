Дощ і туман. Якою буде погода завтра у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарна погода.🌤
По області: Дощ🌧. Місцями туман.🌫
Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° тепла, вдень 13 – 18°.
По Харкову: Дощ.🌧
Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° тепла, вдень 15 – 17°.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дождь, метеопрогноз, облачность, погода, прогноз погоды, туман, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 20:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".