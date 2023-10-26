Дождь и туман. Какая погода будет завтра в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачная погода.
По области: Дождь. Местами туман.🌫
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 13 — 18°.
По Харькову: Дождь.🌧
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем 15 — 17°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дождь, метеопрогноз, облачность, погода, прогноз погоды, туман, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".