У Дергачах за 26 млн відбудовуватимуть будівлю інклюзивно-ресурсного центру
Тендер для проведення відновлювальних робіт в адмінбудівлі у Дергачах оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області у Prozorro.
“До війни у ній знаходився Інклюзивно-ресурсний центр для дітей, з якими тут працювали соціальні педагоги та реабілітологи.
Місцева влада також мала намір розмістити у цій будівлі ще й окремий молодіжний простір. Втім, споруда не пережила чергового ракетного обстрілу росіян і тепер потребує капітального ремонту”, – поінформували на сторінці служби у фейсбуці.
У суттєво зруйнованій будівлі хочуть відновити пошкоджені перекриття, стіни, дах, а також встановити нові вікна, двері та утеплити фасад.
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Заявлена вартість робіт – 26 млн 118 тис. 960 грн. Пропозиції від учасників тендеру прийматимуть до 8 листопада.
“Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після визначення переможця, з яким і буде укладено договір”, – зазначили в Службі відновлення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, Дергачі, Служба восстановления и развития инфраструктуры, тендер;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тендер для проведення відновлювальних робіт в адмінбудівлі у Дергачах оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області у Prozorro".