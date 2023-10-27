В Дергачах за 26 млн грн хотят отстроить здание инклюзивно-ресурсного центра

Тендер для проведения восстановительных работ в админздании в Дергачах объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Prozorro.

«До войны здесь находился Инклюзивно-ресурсный центр для детей, с которыми работали социальные педагоги и реабилитологи. Местные власти также намеревались разместить в этом здании еще и отдельное молодежное пространство. Впрочем, сооружение не пережило очередной ракетный обстрел россиян и теперь нуждается в капитальном ремонте», — проинформировали на странице службы в facebook.

В существенно разрушенном здании хотят восстановить поврежденные перекрытия, стены, крышу, а также установить новые окна, двери и утеплить фасад.

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Заявленная стоимость работ — 26 млн 118 тыс. 960 грн. Предложения от участников тендера принимают до 8 ноября.

«Аварийно-восстановительные работы начнутся после определения победителя, с которым и будет заключен договор», — отметили в Службе восстановления.