В Дергачах за 26 млн грн хотят отстроить здание инклюзивно-ресурсного центра
Тендер для проведения восстановительных работ в админздании в Дергачах объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Prozorro.
«До войны здесь находился Инклюзивно-ресурсный центр для детей, с которыми работали социальные педагоги и реабилитологи. Местные власти также намеревались разместить в этом здании еще и отдельное молодежное пространство. Впрочем, сооружение не пережило очередной ракетный обстрел россиян и теперь нуждается в капитальном ремонте», — проинформировали на странице службы в facebook.
В существенно разрушенном здании хотят восстановить поврежденные перекрытия, стены, крышу, а также установить новые окна, двери и утеплить фасад.
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Заявленная стоимость работ — 26 млн 118 тыс. 960 грн. Предложения от участников тендера принимают до 8 ноября.
«Аварийно-восстановительные работы начнутся после определения победителя, с которым и будет заключен договор», — отметили в Службе восстановления.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Дергачи, Служба восстановления и развития инфраструктуры, тендер;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тендер для проведения восстановительных работ в админздании в Дергачах объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Prozorro".