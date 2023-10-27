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В СБУ назвали ім’я окупанта, який знущався над жителями Харківщини

Суспільство 16:00   27.10.2023
Вікторія Яковенко
В СБУ назвали ім’я окупанта, який знущався над жителями Харківщини Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці ідентифікували чергового військового РФ, який під час окупації Харківщини жорстоко поводився з місцевим населенням.

«Ним виявився уродженець республіки Башкортостан, РФ – Шафіков Айнур, який входив до складу загарбницьких угруповань на східному фронті. За даними слідства, окупант брав участь у незаконних обшуках домоволодінь місцевих мешканців, застосовуючи до власників фізичне та психологічне насилля», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Відомо, що окупант разом з іншими військовими РФ вдерся до приватного будинку та побив господаря. Росіяни знущались та погрожували вбивством чоловіку, який відмовився продати їм свою малолітню доньку.

Окупанту заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 16:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували чергового військового РФ, який під час окупації Харківщини жорстоко поводився з місцевим населенням.".