Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: поранена жінка – ХОВА
27 жовтня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині.
За даними ХОВА, внаслідок ворожого удару травму отримала 67-річна жінка. ЇЇ шпиталізували з осколковим пораненням стегна.
«Медики надають всю необхідну допомогу», – додали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині.".