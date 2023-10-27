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Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: поранена жінка – ХОВА

Суспільство 15:11   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: поранена жінка – ХОВА

27 жовтня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині.

За даними ХОВА, внаслідок ворожого удару травму отримала 67-річна жінка. ЇЇ шпиталізували з осколковим пораненням стегна.

«Медики надають всю необхідну допомогу», – додали у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня армія РФ обстріляла село Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині.".