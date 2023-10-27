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Россияне обстреляли село на Купянщине: ранена женщина – ХОВА

Общество 15:11   27.10.2023
Виктория Яковенко
Россияне обстреляли село на Купянщине: ранена женщина – ХОВА

27 октября армия РФ обстреляла село Кондрашовка Купянского района на Харьковщине.

По данным ХОВА, в результате вражеского удара травму получила 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением бедра.

«Медики оказывают всю необходимую помощь», — добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября армия РФ обстреляла село Кондрашовка Купянского района на Харьковщине.".