Россияне ударили по музыкальной школе на Харьковщине (фото)

Ночью 27 октября армия РФ из артиллерии обстреляла два населенных пункта Купянского района.

Приблизительно в 00:45 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой. В населенном пункте повреждены жилые дома и музыкальная школа, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В 01:00 оккупанты обстреляли село Куриловка. Целью врага стали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).