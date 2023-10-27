Россияне ударили по музыкальной школе на Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Ночью 27 октября армия РФ из артиллерии обстреляла два населенных пункта Купянского района.
Приблизительно в 00:45 оккупанты ударили по поселку Купянск-Узловой. В населенном пункте повреждены жилые дома и музыкальная школа, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В 01:00 оккупанты обстреляли село Куриловка. Целью врага стали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 12:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 27 октября армия РФ из артиллерии обстреляла два населенных пункта Купянского района.".