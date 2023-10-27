Росіяни вдарили по музичній школі на Харківщині (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Вночі 27 жовтня армія РФ з артилерії обстріляла два населені пункти Куп’янського району.
Приблизно о 00:45 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та музична школа, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Об 01:00 окупанти обстріляли село Курилівка. Ціллю ворога стали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 27 жовтня армія РФ з артилерії обстріляла два населені пункти Куп’янського району.".