Росіяни вдарили по музичній школі на Харківщині (фото)

Вночі 27 жовтня армія РФ з артилерії обстріляла два населені пункти Куп’янського району.

Приблизно о 00:45 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та музична школа, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Об 01:00 окупанти обстріляли село Курилівка. Ціллю ворога стали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).