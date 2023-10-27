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Росіяни вдарили по музичній школі на Харківщині (фото)

Події 12:52   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили по музичній школі на Харківщині (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вночі 27 жовтня армія РФ з артилерії обстріляла два населені пункти Куп’янського району.

Приблизно о 00:45 окупанти вдарили по селищу Куп’янськ-Вузловий. У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та музична школа, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Об 01:00 окупанти обстріляли село Курилівка. Ціллю ворога стали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 12:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 27 жовтня армія РФ з артилерії обстріляла два населені пункти Куп’янського району.".