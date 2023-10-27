Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

В СБУ назвали имя оккупанта, который издевался над жителями Харьковщины

Общество 16:00   27.10.2023
Виктория Яковенко
В СБУ назвали имя оккупанта, который издевался над жителями Харьковщины Фото: Владислав Абдула

Правоохранители идентифицировали очередного военного РФ, который во время оккупации Харьковщины жестоко обращался с местным населением.

«Им оказался уроженец республики Башкортостан, РФ – Шафиков Айнур, входивший в состав захватнических группировок на восточном фронте. По данным следствия, оккупант принимал участие в незаконных обысках домов местных жителей, применяя к владельцам физическое и психологическое насилие», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Известно, что оккупант вместе с другими военными РФ ворвался в частный дом и избил хозяина. Россияне издевались и угрожали убийством мужчине, который отказался продать им свою малолетнюю дочь.

Оккупанту заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: Россияне обстреляли село на Купянщине: ранена женщина – ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13

Новости по теме:

11:16
Ограбил семью, которая его приютила: жителя Харьковщины посадили на 7 лет
14:50
5 лет за решеткой проведет житель Харьковщины, который делал наркотики
12:14
Житель Чугуева под предлогом госпомощи обманул киевлянку на 300 тыс грн
12:52
На фронте погиб воин с Золочевщины
09:01
Синегубов сообщил подробности утреннего обстрела Золочевщины, где погиб житель

Вы читали новость: «В СБУ назвали имя оккупанта, который издевался над жителями Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали очередного военного РФ, который во время оккупации Харьковщины жестоко обращался с местным населением.".