В СБУ назвали имя оккупанта, который издевался над жителями Харьковщины
Правоохранители идентифицировали очередного военного РФ, который во время оккупации Харьковщины жестоко обращался с местным населением.
«Им оказался уроженец республики Башкортостан, РФ – Шафиков Айнур, входивший в состав захватнических группировок на восточном фронте. По данным следствия, оккупант принимал участие в незаконных обысках домов местных жителей, применяя к владельцам физическое и психологическое насилие», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Известно, что оккупант вместе с другими военными РФ ворвался в частный дом и избил хозяина. Россияне издевались и угрожали убийством мужчине, который отказался продать им свою малолетнюю дочь.
Оккупанту заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: житель, издевался, оккупант, россияне, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали очередного военного РФ, который во время оккупации Харьковщины жестоко обращался с местным населением.".