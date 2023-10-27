В СБУ назвали имя оккупанта, который издевался над жителями Харьковщины

Правоохранители идентифицировали очередного военного РФ, который во время оккупации Харьковщины жестоко обращался с местным населением.

«Им оказался уроженец республики Башкортостан, РФ – Шафиков Айнур, входивший в состав захватнических группировок на восточном фронте. По данным следствия, оккупант принимал участие в незаконных обысках домов местных жителей, применяя к владельцам физическое и психологическое насилие», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Известно, что оккупант вместе с другими военными РФ ворвался в частный дом и избил хозяина. Россияне издевались и угрожали убийством мужчине, который отказался продать им свою малолетнюю дочь.

Оккупанту заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).