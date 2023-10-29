У Харкові повернули на місце державний прапор

Працівники “Харківзеленбуду” повернули на флагшток у Харкові найбільший у місті державний прапор України.

Напередодні полотнище розірвав навпіл сильний вітер, який вирував у місті.

Вранці 29 жовтня в мерії Харкова поінформували: порваний прапор замінили та знову підняли над містом.

“Як повідомили на підприємстві, висота флагштока, який встановлений у центрі міста, становить 102 м, а полотнище має розмір 22,5 на 15 м”, – уточнила пресслужба Харківської міськради з посиланням на дані КП “Харківзеленбуд”.