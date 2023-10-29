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У Харкові повернули на місце державний прапор

Події 10:52   29.10.2023
Оксана Горун
У Харкові повернули на місце державний прапор

Працівники “Харківзеленбуду” повернули на флагшток у Харкові найбільший у місті державний прапор України.

Напередодні полотнище розірвав навпіл сильний вітер, який вирував у місті.

Вранці 29 жовтня в мерії Харкова поінформували: порваний прапор замінили та знову підняли над містом.

“Як повідомили на підприємстві, висота флагштока, який встановлений у центрі міста, становить 102 м, а полотнище має розмір 22,5 на 15 м”, – уточнила пресслужба Харківської міськради з посиланням на дані КП “Харківзеленбуд”.

Прапор повернули на місце у Харкові
Фото: пресслужба ХМР

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники “Харківзеленбуду” повернули на флагшток у Харкові найбільший у місті державний прапор України".