У Харкові повернули на місце державний прапор
Працівники “Харківзеленбуду” повернули на флагшток у Харкові найбільший у місті державний прапор України.
Напередодні полотнище розірвав навпіл сильний вітер, який вирував у місті.
Вранці 29 жовтня в мерії Харкова поінформували: порваний прапор замінили та знову підняли над містом.
“Як повідомили на підприємстві, висота флагштока, який встановлений у центрі міста, становить 102 м, а полотнище має розмір 22,5 на 15 м”, – уточнила пресслужба Харківської міськради з посиланням на дані КП “Харківзеленбуд”.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники “Харківзеленбуду” повернули на флагшток у Харкові найбільший у місті державний прапор України".