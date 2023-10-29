В Харькове вернули на место государственный флаг

Работники «Харьковзеленстроя» вернули на флагшток в Харькове самый большой в городе государственный флаг Украины.

Накануне полотнище разорвал пополам сильный ветер, который бушевал в городе.

Утром 29 октября в мэрии Харькова проинформировали: порванный флаг заменили и вновь подняли над городом.

«Как сообщили на предприятии, высота флагштока, установленного в центре города, составляет 103 м, а полотнище имеет размер 22,5 на 15 м», — уточнила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на данные КП «Харьковзеленстрой».