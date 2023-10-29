В Харькове вернули на место государственный флаг
Работники «Харьковзеленстроя» вернули на флагшток в Харькове самый большой в городе государственный флаг Украины.
Накануне полотнище разорвал пополам сильный ветер, который бушевал в городе.
Утром 29 октября в мэрии Харькова проинформировали: порванный флаг заменили и вновь подняли над городом.
«Как сообщили на предприятии, высота флагштока, установленного в центре города, составляет 103 м, а полотнище имеет размер 22,5 на 15 м», — уточнила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на данные КП «Харьковзеленстрой».
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ветер, мэрия, флаг, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники «Харьковзеленстроя» вернули на флагшток в Харькове самый большой в городе государственный флаг Украины".