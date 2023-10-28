Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)

У Харкові комунальники через негоду приспустили державний прапор, але вітер його все одно зашкодив.

У соцмережах з’явились відео пошкодженого вітром національного прапора.

Раніше співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку до завершення урагану.