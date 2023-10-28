Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
У Харкові комунальники через негоду приспустили державний прапор, але вітер його все одно зашкодив.
У соцмережах з’явились відео пошкодженого вітром національного прапора.
Раніше співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку до завершення урагану.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники через негоду приспустили державний прапор, але вітер його все одно зашкодив.".