Історик: «Харків – перша столиця України – найвідоміший радянський міф»

Кандидатка історичних наук Аліна Понипаляк розвінчала міф про те, що «Харків – це перша столиця України».

«Про Харків існує багато міфів, але один з таких топових це те, що Харків – це перша столиця України. Це абсолютний міф, фейк, який побудований на радянській пропаганді. Це одне і те ж саме, люблю порівнювати з сучасною історією, якби через 100 років сказали б, що «Донецьк – це перша столиця України для Новоросії», – сказала Понипаляк в етері нацмарафону.

Вона також зазначила, що харків’яни пишаються таким висловом, бо не знають «звідки ростуть ноги».

«Справа в тому, що з Харкова розпочинається окупація України, УНР, саме там був уряд християна Раковського, який був одним з перших комуністів, який очолював псевдоукраїнську УРСР і саме це стало поштовхом до того, щоб надалі завойовувати Україну. І Харків був головним містом, головним вузлом, який з’єднував Росію і Україну, і місто, де був цей уряд. Тож помилково називати Харків першою столицею України, столицею УНР був Київ», – розповіла історикиня.

«Ми робили бліци, мене дуже сильно здивувало те, що харків’яни дуже мобілізовані в українській ретроспективі. Коли навіть провокативне запитання ставиш: «чи вважаєте ви Харків першою столицею України?», всі дивляться на тебе і кажуть: «та ні, ви що», – додала Понипаляк.

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