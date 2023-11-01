Терехов заявив, що армія РФ пошкодила половину багатоповерхівок у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько 5000 багатоповерхівок у місті отримали різні ушкодження. Відновити зможуть не всі будівлі.

Близько 50% житлових багатоповерхових будинків було пошкоджено внаслідок обстрілів Харкова російською армією, сказав Терехов в інтерв’ю “Українському радіо Харків”, – передає пресслужба мерії.

За даними міськради, загалом у місті – близько 10 тисяч багатоповерхівок (не лише будинків комунальної форми власності, а й ЖБК, ОСББ тощо).

“Більш ніж 5 тисяч багатоповерхівок мають ті чи інші руйнації. Багато будинків ми не будемо відбудовувати, бо це просто неможливо. Доцільніше збудувати нові, бо вони мають дуже серйозні руйнації. Це будинки не лише комунальної форми власності, а й ОСББ, кооперативні та інші”, – сказав Терехов.

За минулий рік у Харкові відновили 200 будинків, зараз роботи тривають ще в 63-х.