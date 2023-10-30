Вартість відновлення трьох будинків на Ужвій у Харкові знизили в рази – ЗМІ

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради замовило у 2023 році відновлення чотирьох будинків на вулиці Наталії Ужвій: 64, 102, 104 та 112.

На аварійно-відновлювальні роботи в будинку на вулиці Наталії Ужвій, 64 планують витратити 37,9 мільйона гривень, повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на систему публічних закупівель Prozorro.

Тендер має розпочатися 1 листопада, дотепер пропозицій ще ніхто ще не подав. Термін завершення робіт – кінець 2024 року.

Також управління з будівництва, ремонту та реконструкції уклало договір з компанією “Житлобуд-2” на відновлення будинку по вулиці Наталії Ужвій, 112. У тендерній документації зазначено, що пошкодження віднесені до класу СС3 “значні наслідки”. Вартість робіт становила понад 12 мільйонів гривень, проте її знизили майже до 2,5 мільйона.

Дім на вулиці Наталії Ужвій, 102 планують відновити до кінця 2023 року. Вартість робіт становила 12,7 мільйона гривень, але 16 жовтня її зменшили до 4,2 мільйона. Ремонтує будинок компанія “Трест Житлобуд-1”.

Відновити будинок на вулиці Наталії Ужвій, 104 міськрада планувала за 6,1 мільйона гривень. Договір із “Житлобудом-1” уклали у березні 2023 року. 16 жовтня суму змінили, вартість робіт становить 2,5 мільйона гривень.