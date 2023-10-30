Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
Управление по строительству, ремонту и реконструкции департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заказало в 2023 году восстановление четырех домов по улице Натальи Ужвий: 64, 102, 104 и 112.
На аварийно-восстановительные работы в доме по улице Натальи Ужвий, 64 планируют потратить 37,9 миллиона гривен, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на систему публичных закупок Prozorro.
Тендер должен начаться 1 ноября, пока предложений еще никто еще не подал. Срок завершения работ — конец 2024 года.
Также управление по строительству, ремонту и реконструкции заключило договор с компанией «Жилстрой-2» на восстановление дома по улице Натальи Ужвий, 112. В тендерной документации указано, что повреждения отнесены к классу СС3 «значительные последствия». Стоимость работ составляла более 12 миллионов гривен, однако ее снизили до почти 2,5 миллиона.
Дом по улице Натальи Ужвий, 102 планируют восстановить до конца 2023 года. Стоимость работ составляла 12,7 миллиона гривен, но 16 октября ее уменьшили до 4,2 миллиона. Ремонтирует дом компания «Трест Жилстрой-1».
Восстановить дом по улице Натальи Ужвий, 104 горсовет планировал за 6,1 миллиона гривен. Договор с «Жилстроем-1» заключили в марте 2023 года. 16 октября сумму изменили, стоимость работ составляет 2,5 миллиона гривен.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: відновлення, восстановление, дома, северная салтовка, тендер, ужвий, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление по строительству, ремонту и реконструкции департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заказало в 2023 году восстановление четырех домов по улице Натальи Ужвий: 64, 102, 104 и 112.".