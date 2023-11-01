Терехов заявил, что армия РФ повредила около половины многоэтажек в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 5000 многоэтажек в городе получили различные повреждения. Остроить смогут не все дома.

Около 50% жилых многоэтажных домов были повреждены в результате обстрелов Харькова российской армией, сказал Терехов в интервью «Украинскому радио Харьков», — передает пресс-служба мэрии.

По данным горсовета, в целом в городе — порядка 10 тысяч многоэтажек (не только домов коммунальной формы собственности, но и ЖСК, ОСМД и так далее).

«Более 5 тыс. многоэтажек имеют те или иные разрушения. Многие дома мы не будем отстраивать, потому что это просто невозможно. Целесообразнее построить новые, потому что у них очень серьезные разрушения. Это дома не только коммунальной формы собственности, но и ОСМД, кооперативные и другие», — сказал Терехов.

За прошлый год в Харькове восстановили 200 домов, сейчас работы идут еще в 63-х.