Терехов заявил, что армия РФ повредила около половины многоэтажек в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 5000 многоэтажек в городе получили различные повреждения. Остроить смогут не все дома.
Около 50% жилых многоэтажных домов были повреждены в результате обстрелов Харькова российской армией, сказал Терехов в интервью «Украинскому радио Харьков», — передает пресс-служба мэрии.
По данным горсовета, в целом в городе — порядка 10 тысяч многоэтажек (не только домов коммунальной формы собственности, но и ЖСК, ОСМД и так далее).
«Более 5 тыс. многоэтажек имеют те или иные разрушения. Многие дома мы не будем отстраивать, потому что это просто невозможно. Целесообразнее построить новые, потому что у них очень серьезные разрушения. Это дома не только коммунальной формы собственности, но и ОСМД, кооперативные и другие», — сказал Терехов.
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За прошлый год в Харькове восстановили 200 домов, сейчас работы идут еще в 63-х.
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- Категории: Харьков; Теги: дома, разрушения, руйнування, терехов;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что около 5000 многоэтажек в городе получили различные повреждения. Остроить смогут не все дома".