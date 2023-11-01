Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Кандидат исторических наук Алина Понипаляк развенчала миф о том, что «Харьков – это первая столица Украины».
«О Харькове существует много мифов, но один из таких топовых это то, что Харьков – это первая столица Украины. Это абсолютный миф, фейк, построенный на советской пропаганде. Это одно и то же, люблю сравнивать с современной историей, если бы через 100 лет сказали, что «Донецк – это первая столица Украины для Новороссии», — сказала Понипаляк в эфире нацмарафона.
Она также отметила, что харьковчане гордятся таким выражением, потому что не знают «откуда растут ноги».
«Дело в том, что с Харькова начинается оккупация Украины, УНР, именно там было правительство христиана Раковского, который был одним из первых коммунистов, возглавлявший псевдоукраинскую УССР и именно это стало толчком к тому, чтобы в дальнейшем завоевывать Украину. И Харьков был главным городом, главным узлом, который соединял Россию и Украину, и город, где находилось это правительство. Так что ошибочно называть Харьков первой столицей Украины, столицей УНР был Киев», — рассказала историк.
«Мы делали блицы, меня очень удивило то, что харьковчане очень мобилизованы в украинской ретроспективе. Когда даже провокационный вопрос задаешь: «считаете ли вы Харьков первой столицей Украины?», все смотрят на тебя и говорят: «да нет, вы что», — добавила Понипаляк.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кандидат исторических наук Алина Понипаляк развенчала миф о том, что «Харьков – это первая столица Украины».".